الخميس 05-11-2020
الوكيل الاخباري

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الخميس، 05-11-2020 11:00 م

إربد : لوحة انتخابية تفصل التيار الكهربائي عن أجزاء من الصريح

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الوكيل الاخباري - تسببت لوحة إعلانية لأحد مرشحي الانتخابات في لواء بني عبيد بفصل التيار الكهربائي عن أجزاء من بلدة الصريح مساء الخميس لتتولى الكوادر الفنية للشركة ازالتها وإصلاح العطل.
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وبحسب بيان للشركة أن لوحة تم تعليقها داخل أحد محطات التحويل التي تغذي البلدة أحدثت باهتزازها وحركتها بفعل الرياح تلامس أسلاك واحتراق فيوزات الجهد المتوسط ما تسبب بقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من البلدة.

وأضاف البيان أن ورش الشركة الفنية تعاملت مع العطل على الفور حال إبلاغها عنه وأزالت اللوحة وأعادت التيار خلال فترة زمنية قصيرة موضحا أن المحول محاط بأسلاك شائكة لتجنب الوصول إليه ورغم ذلك تم التسلق إليه ووضع اللوحة.

 




 

 


 

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