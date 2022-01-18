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الثلاثاء، 18-01-2022 01:37 م

إربد: مبادرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة في الأمثال والروايات الشعبية

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الوكيل الإخباري - أطلقت شبكة الوقاية المجتمعية في محافظة إربد بالتعاون مع معهد "وانا" والمدن الشابة، مبادرة جديدة بعنوان " تصحيح المفاهيم الخاطئة لبعض الأمثال والروايات الشعبية"، التي قد يستدل منها على أنها تدعو إلى العنف والتطرف في المجتمع.

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وقال رئيس شبكة الوقاية المجتمعية في محافظة إربد إسماعيل الحوري اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الأولى من المبادرة اشتملت على رصد خبير متخصص بهذا المجال لحوالي 16 مثلا شعبيا متداولة بين الناس، الظاهر منها يعزز مفاهيم للعنف في المجتمع، حيث تسعى المبادرة بدورها إلى التوجيه نحو استخدام المعاني الايجابية لتلك الأمثال.


وبين الحوري أن المبادرة اشتملت أيضا على تدريب مجموعة من الشباب المشاركين على توزيع استبيان بعينات عشوائية على أبناء المجتمع، لتحديد مدى معرفة الجمهور بهذه الأامثال والمعنى الحقيقي المكتسب، وأظهرت النتائج التحليلية للاستبيانات أن نسبة كبيرة من العينة لديهم مفاهيم خاطئة لاستخدام هذه الأمثال.


يذكر أن المرحلة الثانية من المبادرة تتضمن تقديم عروض مسرحية وانتاج فيديوهات تعالج الجوانب السلبية في المجتمع وتسليط الضوء على الايجابيات، لحماية المجتمع من العنف والتطرف والحفاظ على الموروث الشعبي من الأمثال.


من جهة أخرى، نظم مركز شابات سهل حوران التابع لمديرية شباب إربد وبالتعاون اللجنة الدولية للإغاثة اليوم، الجلسة الثانية من سلسة جلسات "فتيات الشمس"، تحدثت فيها شيرين أبو كاشف من لجنة الإغاثة، بحضور رئيس المركز وشابات المركز ضمن الفئة العمرية من 15- 17 عاما.


وقدمت ابو كاشف خلال الجلسة، نبذة عن سلسة جلسات "فتيات الشمس"، التي تعمل على تقديم الرعاية للفتيات المراهقات، عن طريق عمل جلسات تدريبية خاصة بهن يجري الحديث فيها عن مهارات الحياة الأساسية واكتشاف الذات، ومعالجة بعض القضايا التي تتعلق بعدم المساواة بين الجنسين في داخل الأسرة والعنف الموجه ضد النوع الاجتماعي.


وتهدف هذه الجلسات إلى زيادة ثقة الفتيات المراهقات بأنفسهن ورفع الوعي لديهن حول التغيرات الجسدية التي تمر بها الفتاة، وطرق التعامل معها، بالإضافة إلى تحسين مستوى المعرفة لدى الفتيات المشاركات وإكسابهن مهارات التخطيط السليم للمستقبل.

 




 

 


 

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