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الجمعة، 20-08-2021 06:21 م

إربد: مبادرة لتوعية طلبة التوجيهي بأسس الإختيار للتخصص الجامعي

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الوكيل الاخباري - أطلق مركز شباب الوسطية غربي إربد بالتعاون مع رابطة أبناء الوسطية، مبادرة لتوعية خريجي الثانوية العامة بكيفية وأسس اختيار التخصص الجامعي.

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وتهدف المبادرة، بحسب بيان لها اليوم الجمعة، إلى تعريف طلبة الثانوية العامة الناجحين بمزايا التخصصات الجامعية المختلفة وتقديم شروحات عن التخصصات المطروحة ومدى توافقها مع احتياجات الشباب واهتماماتهم، واستعراض التخصصات الحيوية والراكدة، وفرص العمل المستقبلية لتلك التخصصات.


وأعلنت المبادرة أنه تم التواصل والتنسيق مع أعضاء هيئة تدريس من مختلف الجامعات ومن تخصصات مختلفة، ليتولون مهام التواصل مع طلبة الثانوية العامة لتوعيتهم حول أسس الاختيار الناجح للتخصص الجامعي والحد من إساءة الاختيار، وتقديم شروحات حول ملائمة التخصص لسوق العمل.


ودعت المبادرة خريجي الثانوية العامة الى المشاركة في الاجتماع لتلك الغاية عبر الإتصال المرئي غداً السبت الساعة الخامسة عصراً، من خلال منصة (زووم) عبر الرابط: https://chat.whatsapp.com/Dv0VKrAnN360Pr0BYFkydX .

 

--(بترا)

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