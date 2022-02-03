إربد: ورشة توعوية حول أهمية الحفاظ على البيئة



الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات لواء الوسطية، غربي إربد، اليوم الخميس، بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة، ورشة توعوية حول أهمية الحفاظ على البيئة، بمشاركة مجموعة من الفتيات عضوات المركز.



واستعرضت ممثلتا الإدارة الملكية للبيئة والسياحة الملازم أول غادة معابرة والوكيل سناء خليل، سبل الحفاظ على البيئة من خلال التوعية المجتمعية عبر مختلف الوسائل مثل المدارس والنشرات التوعوية وصحف الحائط، الى جانب دور المبادرات الشبابية التطوعية والاندية البيئية في عقد الندوات والمحاضرات واقامة التجمعات البيئية الهادفة الى حماية البيئة.

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