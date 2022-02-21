إربد: ورشة حول فيروس كورونا وجدوى اللقاح

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية أردن العطاء الخيرية بمحافظة اربد، وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية اليوم الاثنين، ورشة عمل حول فيروس كورونا وأهمية تلقي اللقاح، وذلك بحضور عدد من السيدات الأردنيات والسوريات من داخل المحافظة.



وقالت رئيسة الجمعية ياسمين الزعبي إن محاور الورشة ركزت على أهمية تلقي السيدات للتطعيم ضد فيروس كورونا ومحاربة الإشاعة، مشيرة الى أن اللقاح هو السبيل الوحيد في تحقيق الوقاية من الإصابة بالفيروس، وذلك إلى جانب التقيد بشروط الوقاية الأخرى ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.

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