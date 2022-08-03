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الأربعاء، 03-08-2022 10:47 م

إربد : ورشة عمل حول السياحة المستدامة في البترا

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الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة السياحة والآثار عماد حجازين أهمية تمكين المجتمع المحلي لحماية المواقع الأثرية وتحقيق التوازن بين المحافظة على التراث والتنمية الاقتصادية .

وأضاف حجازين خلال مشاركته بورشة عمل بعنوان "السياحة المستدامة في البترا"عقدت على هامش المؤتمر الدولي الـ15 "تاريخ وآثار الأردن" في جامعة اليرموك، أنه يجب تدريب الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المواقع القديمة في مهن ترتبط بالحفاظ على تراثهم المحلي أو استثمار تشغيل خريجي الجامعات بشكل جزئي بما يسهم في توفير الوظائف لهم.

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