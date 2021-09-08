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إربد : ورشة عمل حول قانون الجرائم الإلكترونية

الأربعاء، 08-09-2021 03:41 م

إربد : ورشة عمل حول قانون الجرائم الإلكترونية

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الوكيل الاخباري - قال نقيب المحامين مازن أرشيدات، إن قانون الجرائم الإلكترونية لا يزال يحتاج إلى معالجات وتجويد لتمكينه من تشكيل الرادع في ظل تنامي حجم الجرائم الالكترونية المسجلة لدى المحاكم.

وأضاف خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول الجرائم الإلكترونية، نظمها اتحاد الجمعيات لمحافظة إربد، أن العديد من النصوص المتعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية، ما زالت تعالج في إطار قانون العقوبات.

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