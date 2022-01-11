إربد: ورشة للتوعية بأهمية تلقي مطعوم كورونا

الوكيل الاخباري - نفذ مركز شابات إربد النموذجي التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الاثنين، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، ورشة توعوية حول فيروس كورونا، وأهمية تلقي المطعوم ضد الفيروس، وذلك بحضور 15 مشاركة من المركز والهلال الأحمر.



وقالت رئيسة المركز هناء الردايدة، إن الورشة تهدف إلى زيادة الوعي الصحي لدى الشباب والشابات بخصوص تلقي المطعوم، الذي يكسب مناعة للجسم ضد فيروس كورونا ويحد من انتشاره.

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