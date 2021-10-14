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الخميس، 14-10-2021 11:05 م

إربد : ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات الشباب

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الوكيل الاخباري - نفذت مراكز شبابية في محافظة إربد اليوم الخميس ورش عمل تدريبية تناولت عدة مواضيع منها، المهارات الكشفية، وكورونا بين التحديات والتأقلم وزراعة نباتات الزينة الداخلية والاعتناء بها.

ونظم مركز شابات كفر الما التابع لمديرية شباب إربد وبالتعاون مع مدرسة ابو القين الثانوية اليوم الخميس ورشة عمل تدريبية حول المهارات الكشفية، وذلك بحضور 20 مشاركة من اعضاء المركز ضمن الفئة العمرية من 12- 16 عاما.

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