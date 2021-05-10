الإثنين 10-05-2021
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إربد: وقفة احتجاجية تندد بالاعتداءات في القدس

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وكالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع إجمالي شهداء اليوم إلى 21

الإثنين، 10-05-2021 11:24 م

إربد: وقفة احتجاجية تندد بالاعتداءات في القدس

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الوكيل الاخباري - ندد مشاركون في وقفة احتجاجية جرت مساء اليوم الاثنين امام مسجد مخيم إربد الكبير بالاعتداءات الإسرائيلية الهمجية والوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنين ضد اهالي حي الشيخ جراح بالقدس الشريف.
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واكد المشاركون في الوقفة التي دعت اليها فاعليات شعبية وسياسية وحزبية، أن القدس مفتاح العودة والنصر وأن المساس بحقوق اصحاب الأرض الشرعيين في الشيخ جراح وبقية احياء القدس هو مساس بالقضية الفلسطينية برمتها، مستنكرين ما وصفوه بـ "الصمت الدولي تجاه ما يحدث في الشيخ جراح من قتل واعتداء ممنهج يطال حقوق اصحاب الأرض والمرابطين على ثرى القدس والاقصى"، ومطالبين بتحرك اممي اكثر قوة وتأثيرا لوقف آلة البطش الاسرائيلية.

 




 

 


 

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