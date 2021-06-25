الجمعة 25-06-2021
الوكيل الاخباري

وزير الخارجية يلتقي بنظيره القبرصي اليوم

جمعية الفنادق : الملك وجه بتشكيل لجنة لمتابعة قطاع السياحة خلال أسبوع

إربد: 13 ألف شخص سجل على منصة مطعوم كورونا اليوم

وفيات الجمعة 25-6-2021

الصحة تفتح باب إعطاء اللقاح المضاد لكورونا اليوم الجمعة لأول مرة

استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة الجمعة

الكرك: مبادرة تطوعية لتوزيع رسائل تحفيزية ومعقمات على طلبة الثانوية العامة

إربد: ورشة عمل حول العنف المبني على النوع الإجتماعي

تنويه حول الحريق الضخم بالقرب من طريق اربد - عمان

قطر تسجل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

الجمعة، 25-06-2021 10:51 ص

إربد: 13 ألف شخص سجل على منصة مطعوم كورونا اليوم

مطعوم


الوكيل الإخباري - بدأت عدة مراكز تطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة إربد، صباح اليوم الجمعة، بإستقبال وتطعيم الأشخاص المسجلين على المنصة الخاصة بالتطعيم.

اضافة اعلان


وقال مدير مديرية صحة إربد الدكتور رياض الشياب ، أن عدد المسجلين على المنصة لهذا اليوم الجمعة على مستوى المحافظة بلغ 13 ألف شخص، مشيراً إلى أن المسجلين لتلقي اللقاح اليوم موزعين على أربعة مراكز تطعيم وهي: مدينة الحسن الرياضية ومركز إربد الثقافي ومركز صحي حبراص الشامل ومركز صحي الشونة الشمالية الشامل.


وأشار الدكتور الشياب إلى أن عملية التطعيم ستستمر اليوم حتى الثامنة مساء، داعياً جميع المسجلين على المنصة الخاصة بالتطعيم والذين تلقوا إشعارات بموعد اللقاح التوجه إلى المركز المحدد لهم.


وبين الشياب أن المديرية عملت من خلال مركباتها على تأمين وصول الكوادر العاملة من مختلف مناطق المحافظة إلى مراكز التطعيم المخصصة قبل بدء استقبال المواطنين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصفدي

وزير الخارجية يلتقي بنظيره القبرصي اليوم

المملكة

جمعية الفنادق : الملك وجه بتشكيل لجنة لمتابعة قطاع السياحة خلال أسبوع

وزارة الصحة

الصحة تفتح باب إعطاء اللقاح المضاد لكورونا اليوم الجمعة لأول مرة

6202123211134926895168

الكرك: مبادرة تطوعية لتوزيع رسائل تحفيزية ومعقمات على طلبة الثانوية العامة

6202114225054885644517

إربد: ورشة عمل حول العنف المبني على النوع الإجتماعي

Image2_6202124222848544513127

تنويه حول الحريق الضخم بالقرب من طريق اربد - عمان

أخبار متعلقة
6202124205620737638215

تطعيم من تجاوز عمره 50 عاما الجمعة دون موعد مسبق

ولي العهد222222

ولي العهد يزور مدينة العقبة اليوم

5202127213626226375836

لجنة الاوبئة للوكيل : يجب الاسراع في حملة التطعيم ضد كورونا وهناك 5 متحورات يتم رصدها عالمياً

محكمة

مدعي عام إربد يسند عدة جرائم لمطلق إشاعة كاذبة حول لقاح كورونا

وزارة-التعليم-العالي-_20190519_120733-scaled-1

التعليم العالي تعلن عن مواعيد التطعيم في 7 جامعات

مطعوم كورونا

محافظ اربد: لقاح كورونا لن يعطى إلا للمسجلين على المنصة وبحسب الدور