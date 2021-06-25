إربد: 13 ألف شخص سجل على منصة مطعوم كورونا اليوم

الوكيل الإخباري - بدأت عدة مراكز تطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة إربد، صباح اليوم الجمعة، بإستقبال وتطعيم الأشخاص المسجلين على المنصة الخاصة بالتطعيم.

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وقال مدير مديرية صحة إربد الدكتور رياض الشياب ، أن عدد المسجلين على المنصة لهذا اليوم الجمعة على مستوى المحافظة بلغ 13 ألف شخص، مشيراً إلى أن المسجلين لتلقي اللقاح اليوم موزعين على أربعة مراكز تطعيم وهي: مدينة الحسن الرياضية ومركز إربد الثقافي ومركز صحي حبراص الشامل ومركز صحي الشونة الشمالية الشامل.



وأشار الدكتور الشياب إلى أن عملية التطعيم ستستمر اليوم حتى الثامنة مساء، داعياً جميع المسجلين على المنصة الخاصة بالتطعيم والذين تلقوا إشعارات بموعد اللقاح التوجه إلى المركز المحدد لهم.



وبين الشياب أن المديرية عملت من خلال مركباتها على تأمين وصول الكوادر العاملة من مختلف مناطق المحافظة إلى مراكز التطعيم المخصصة قبل بدء استقبال المواطنين.