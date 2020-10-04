إربد : 14 مخالفة لأشخاص لم يتقيدوا بأمر الدفاع 11

الوكيل الاخباري -

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حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، اليوم الأحد، 14 مخالفة لأشخاص لم يتقيدوا بأمر الدفاع 11، القاضي باتباع الإجراءات الصحية الوقائية وارتداء الكمامة للحد من تفشي فيروس كورونا.وقال مدير المديرية، رائد الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم ايضا تحرير 3 مخالفات لمحال تجارية لعدم إعلانها قوائم الأسعار بحسب تعليمات قانون الصناعة والتجارة، مبيناً أن جولات كوادر التفتيش الصباحية والمسائية متواصلة للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع للحد من انتشار فيروس كورونا.