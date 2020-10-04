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الأحد، 04-10-2020 05:00 م

إربد : 14 مخالفة لأشخاص لم يتقيدوا بأمر الدفاع 11

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الوكيل الاخباري - حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، اليوم الأحد، 14 مخالفة لأشخاص لم يتقيدوا بأمر الدفاع 11، القاضي باتباع الإجراءات الصحية الوقائية وارتداء الكمامة للحد من تفشي فيروس كورونا.
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وقال مدير المديرية، رائد الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم ايضا تحرير 3 مخالفات لمحال تجارية لعدم إعلانها قوائم الأسعار بحسب تعليمات قانون الصناعة والتجارة، مبيناً أن جولات كوادر التفتيش الصباحية والمسائية متواصلة للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع للحد من انتشار فيروس كورونا.

 




 

 


 

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