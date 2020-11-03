إربد : 3 مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بأمر الدفاع 11

الوكيل الاخباري -

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حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، 3 مخالفات لأشخاص لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11 القاضي باتخاذ اجراءات الوقاية الصحية وارتداء الكمامة في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال مدير المديرية رائد الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى أيضاً تحرير 16 مخالفة لمحال تجارية خلال اليومين الماضيين لعدم تقيدها بتعليمات قانون الصناعة والتجارة التي تفرض اعلانها لقوائم الأسعار للمواد المعروضة للبيع ، مؤكداً مواصلة كوادر المديرية والجهات المعنية جولاتها الصباحية والمسائية لمراقبة التقيد بالاجراءات الصحية .