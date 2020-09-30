إربد: 4 مخالفات لأشخاص لعدم تقيدهم بأمر الدفاع 11

الوكيل الاخباري -

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حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، اليوم الأربعاء، 4 مخالفات لأشخاص لعدم تقيدهم بأمر الدفاع 11 القاضي باتباع الإجراءات الصحية الوقائية وارتداء الكمامة للحد من تفشي فيروس كورونا.وقال مدير المديرية رائد الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى تحرير ثلاث مخالفات لمحال تجارية لعدم إعلانها قوائم الأسعار بحسب تعليمات قانون الصناعة والتجارة، مبيناً أن جولات كوادر التفتيش الصباحية والمسائية متواصلة للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع للحد من انتشار فيروس كورونا.