إربد: 7 مخالفات لأشخاص ومنشأة تجارية لعدم التقيد بأمر الدفاع 11



الوكيل الاخباري -

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حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، اليوم الخميس، 7 مخالفات لأشخاص وأخرى لمنشأة تجارية، لعدم التقيد بأمر الدفاع 11 القاضي باتباع الإجراءات الصحية الوقائية وارتداء الكمامة للحد من تفشي فيروس كورونا.وقال مدير المديرية، رائد الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى تحرير مخالفة لمحل تجاري لعدم إعلانه قوائم الأسعار بحسب تعليمات قانون الصناعة والتجارة، مبيناً أن جولات كوادر التفتيش الصباحية والمسائية وخلال عطلة نهاية الأسبوع متواصلة للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع للحد من انتشار فيروس كورونا.