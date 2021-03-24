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الأربعاء، 24-03-2021 04:57 م

إربد: 800 شخص من الكوادر الصحية تلقت لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية صحة محافظة إربد الدكتور رياض الشياب إن حوالي 800 من الكوادر الصحية العاملة في محافظة إربد حصلوا على لقاح كورونا خلال اليومين الماضيين.


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واضاف الشياب اليوم الأربعاء أن الإقبال على اخذ اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد يشهد تزايدا لافتا من المواطنين، مشيرا إلى أن مجموع الذين حصلوا على تطعيم ضد كورونا زاد عن 50 الف شخص على مستوى محافظة اربد.


ولفت إلى أن عملية التطعيم مستمرة من خلال 11 مركزا، وتوفر المطاعيم للمسجلين على المنصة.


واشاد مواطنون تلقوا جرعات المطعوم اليوم بالإجراءات المتبعة في مراكز التطعيم من حيث الالتزام بالدور والدقة وتوفر اجراءات وضمانات السلامة العامة من جميع جوانبها، داعين إلى أخذ اللقاح لمساندة الإجراءات التي تقوم بها الدولة على جميع المستويات لمواجهة فيروس كورونا وكسر سلسلة العدوى.


 




 

 


 

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