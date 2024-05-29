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الأربعاء، 29-05-2024 02:45 م

إرسال 40 شاحنة مساعدات جديدة لأهل غزة

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الوكيل الإخباري - عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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والقافلة الجديدة التي تضم 40 شاحنة هي الثانية التي تعبر خلال هذا الأسبوع ليرتفع عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال أيام إلى 80 شاحنة.


وجرى تسيير القافلة بالتعاون مع عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات، منها هيومن أبيل، ومسلمون حول العالم، وقطر الخيرية، وجمعية عملية الابتسامة وغيرها.


وحملت القافلة الطرود الغذائية الأساسية والمستهلكات والمستلزمات الطبية والأدوية والخيم، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي "نقف أمام كارثة إنسانية، والحل الوحيد هو إرسال المزيد من المساعدات وفتح المعابر وتسهيل عملية إدخال القوافل الإنسانية بمختلف أنواعها".


وأضاف الشبلي إن مختلف المنظمات الشريكة والدول الشقيقة والصديقة تقدم الدعم اللامحدود لأهلنا في غزة، ويعمل فريقنا وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية على تجهيز وتسيير وإدخال هذه المواد بشتى أنواعها.


وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى وصل اليوم إلى 1757 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.


وتستمر الهيئة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، بالإضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.

 




 

 


 

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