إرشادات لمربي الدواجن للتعامل مع المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - دعت مديرية زراعة المفرق مالكي مزارع الدواجن الى اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية اللازمة لحماية الدواجن في مزارعهم جراء تبعات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

اضافة اعلان



وقال مدير زراعة المفرق الدكتور عماد العياصرة، انه يجب التأكد من جاهزية البركسات ومقاومتها للرياح القوية والتأكد من عدم تسرُب مياه الأمطار إلى داخلها والمُحافظة على توفر الأعلاف ووضعها بمخازن مُغلقة ومنع وصول المياه إليها من خلال تغطيتها ولفها بالبلاستيك.



واكد ضرورة توفير الإضاءة المناسبة خلال ساعات الليل والتأكد من ان تكون درجة الحرارة المُخصصة للدواجن لا تقل عن 14 درجة مئوية ولا تزيد عن 18 درجة، وذلك لمنع إصابتها بالأمراض وتشغيل التدفئة الخاصة بالحضانة بحيث تكون درجة حرارة المُحيط 33 درجه مئوية.

المصدر : بترا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





