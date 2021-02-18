الخميس 18-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إعادة فتح طريق رأس النقب

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الأمن للأردنيين : لا تخرجوا من المنازل

وفيات الخميس 18/2/2021

وزير الأشغال يوعز باستخدام الملح تجنبًا لتشكل الانجماد

تفاصيل الحالة الجوية

حالة الطرق في جميع مناطق المملكة - تحديث

سماكة الثلوج في المملكة لغاية السادسة صباحاً

الارصاد : الثلوج مستمرة اليوم حتى ساعات المساء وخاصة على المرتفعات

مديرية الامن العام توضح حالة الطرق لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل

الخميس، 18-02-2021 09:30 ص

إرشادات لمربي الدواجن للتعامل مع المنخفض الجوي

طريقة-تربية-الدجاج
توضيحية


الوكيل الإخباري - دعت مديرية زراعة المفرق مالكي مزارع الدواجن الى اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية اللازمة لحماية الدواجن في مزارعهم جراء تبعات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

اضافة اعلان

وقال مدير زراعة المفرق الدكتور عماد العياصرة، انه يجب التأكد من جاهزية البركسات ومقاومتها للرياح القوية والتأكد من عدم تسرُب مياه الأمطار إلى داخلها والمُحافظة على توفر الأعلاف ووضعها بمخازن مُغلقة ومنع وصول المياه إليها من خلال تغطيتها ولفها بالبلاستيك.


واكد ضرورة توفير الإضاءة المناسبة خلال ساعات الليل والتأكد من ان تكون درجة الحرارة المُخصصة للدواجن لا تقل عن 14 درجة مئوية ولا تزيد عن 18 درجة، وذلك لمنع إصابتها بالأمراض وتشغيل التدفئة الخاصة بالحضانة بحيث تكون درجة حرارة المُحيط 33 درجه مئوية.

 

المصدر : بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6368e4bc-a8c6-4f97-9d7a-dc124a341ad6

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

55

رقم قياسي تحققه محافظة عجلون في سماكة الثلوج

3

الأمن للأردنيين : لا تخرجوا من المنازل

70dc1299-aa79-47b9-bdcb-b7e7086e42e7

وزير الأشغال يوعز باستخدام الملح تجنبًا لتشكل الانجماد

35b9ae44-8fd2-4b02-af54-388df09dd5de

حالة الطرق في جميع مناطق المملكة - تحديث

e5a1958c-f9a4-4906-877a-b8db4261e131

عودة تساقط الثلوج بكثافة على مناطق في عمان - اسماء

أخبار متعلقة
120212118217209810104

عمال الوطن .. قصة وطنية في الشتاء

52a84e05-c8bc-472e-adf4-e162ff12c284

ضباب كثيف وامطار غزيرة في عجلون واربد

220211592741402853517

الأمن العام : نصائح خلال المنخفض الجوي

4202091805345214808

الخارجية تعزي بضحايا الامطار بطنجة المغربية

220215182217494637807

الأرصاد توضح سبب تشكل السيول الفجائية في المنخفض الأخير

ima56456464ge

المفرق : اغلاق نفق حوشا بسبب الامطار الغزيرة