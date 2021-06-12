إرشادات هامة من التربية إلى طلبة التوجيهي

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) الى دراسة المواد يوميا، واخذ استراحة ليوم واحد في الأسبوع، واستراحة كل ساعتين أثناء الدراسة ووضع خط تحت العناوين والنقاط المهمة في الدروس وقراءتها أكثر من مرة، ومراجعة الدرس على نحو تام قبل الانتقال للدرس الذي يليه، ووضع أسئلة بعد الانتهاء من كل درس وحلها، وحل الأسئلة الموجودة في الكتاب، ونماذج لأسئلة من الأعوام السابقة.



ونصحت الوزارة الطلبة بعدم الإكثار من تناول المنبهات خلال الدراسة والاكتفاء بكوب من القهوة او الشاي يوميا كون الزيادة منها يرخي الاعصاب ويشعر الطالب بالخمول، والتركيز على تناول كميات معتدلة من الطعام الصحي كونها تؤثر في الدماغ وتنعش الذاكرة.

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وكانت الوزارة نشرت على موقعها الالكتروني مجموعة من النصائح والارشادات والطرق الصحيحة للدراسة والظروف التي يجب توافرها للتمكن من الدراسة على نحو سليم.



كما نصحت باختيار الوقت المناسب للدراسة، وأفضل هذه الأوقات الصباح الباكر والليل، مع ضرورة الابتعاد عن السهر لوقت متأخر، والتقليل من تناول المنبهات، والاكتفاء بكوب قهوة او شاي يوميا، لأن الإكثار منها يرخي الأعصاب، ويشعر الطالب بالخمول.



وأكدت أهمية تناول كميات معتدلة من الطعام الصحي، وتعزيز ثقة الطالب بنفسه، وعزمه على النجاح وعدم التسرع في الإجابة خلال تأدية الامتحان، ومراجعة الاجابات جيدا قبل تسليم الورقة.



وأشارت الوزارة الى أهمية اتباع طرق وممارسات يومية لمساعدة الطلبة على الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، خاصة عند حضورهم إلى قاعة الامتحان، كما أشارت ضمن إرشاداتها الى إجراءات تتعلق بالامتحان، وكيفية تعبئة نموذج القارئ الضوئي، والاستعداد الجيد والأمثل للامتحان.



وأكدت الإرشادات اهمية ارتداء الكمامة والتي ستوفرها الوزارة في مراكز الامتحان كونه لن يسمح بدخول الامتحان دون ارتدائها، والاحتفاظ بمسافة لا تقل عن مترين عن الاشخاص الآخرين اثناء دخول مركز الامتحان، والالتزام بالوقوف على النقاط المحددة في ساحة المدرسة، تحقيقا للتباعد الجسدي قبل دخول قاعة الامتحان، وتجنب التجمهر والاكتظاظ بأعداد كبيرة عند مدخل مركز الامتحان، وخلال الدخول للقاعة والخروج منها.

ودعت الطلبة الى تجنب استخدام اقلام واكواب وهواتف زملائهم او التشارك بالممتلكات الشخصية مع الاخرين، وتجنب المصافحة والتقبيل للوقاية من انتقال فيروس كورونا.



كما دعت الى الحضور لمركز الامتحان الساعة التاسعة صباحا؛ للجلسة الاولى والثانية عشرة للجلسة الثانية اي قبل موعد الامتحان بساعة لتسهيل وتنفيذ الاجراءات المتعلقة بالسلامة العامة، والحرص على احضار بطاقة الجلوس ووثيقة اثبات الشخصية.



وأكدت الوزارة أن مشرفين سيتولون قياس درجة حرارة الطالب قبل دخول مركز الامتحان، مبينة انه في حال كانت درجة حرارة الطالب مرتفعة، فسيتم اصطحاب الطالب الى غرفة امتحان خاصة، لتأدية الامتحان فيها.