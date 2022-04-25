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الإثنين، 25-04-2022 02:25 م

إزاحة الستار عن مجسم "السوسنة" على الدوار السادس

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الوكيل الإخباري - أزاح أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وسفير جمهورية العراق لدى المملكة حيدر العذاري، اليوم الاثنين، الستار عن (مجسم السوسنة) للفنانة التشكيلية العراقية مينا وجيه الصابونجي، والذي تم نصبه على الدوار السادس.

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وأكد الشواربة أن هذا العمل الفني هو إضافة نوعية، تم إنجازه على أحد معالم مدينة عمان التي كانت دوماً وطنا لكافة الأشقاء العرب، معرباً عن شكره لهذه البادرة التي أثمرت هذا العمل.


وقال السفير العراقي إن هذا العمل الفني يعطي رسالة واضحة عن مشاعر الحب والاعتزاز لمدينة عمان ، مؤكدا على مشاعر الأخوة والحب بين البلدين الشقيقين.


وقالت الفنانة الصابونجي إن هذا العمل النحتي هو اهداء لمدينة عمان ويعبر من خلال الفن التجريدي عن جغرافية الأرض الأردنية من جبال ومنحنيات وغيرها، معربة عن شكرها لأمانة عمان على كافة التسهيلات التي قدمتها لهذا المنتج الفني الذي أشرف عليه الدكتور ثامر الناصري.

 


 




 

 


 

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