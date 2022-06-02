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الخميس، 02-06-2022 10:07 ص

إزالة اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في معان وإربد

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الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه - مديرية الرقابة الداخلية خلال حملة أمنية نفذتها أمس الأربعاء، لـ"إزالة عدد من الاعتداءات" على خطوط رئيسية مزودة لمياه الشرب لمواطنين في محافظتي معان وإربد، بحسب ما أفادت الوزارة اليوم الخميس.

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وجاءت الحملة وفق بيان لوزارة المياه، بـ"التنسيق مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة والكوادر الفنية في مديرية المشاغل ومديرية الحفر بالتعاون مع شركة مياه العقبة".

 

وضُبطت خلال الحملة 8 اعتداءات في الهاشمية والحسينية في محافظة معان كانت تستخدم لري مزارع وتزويد استراحة سياحية ومعامل طوب، وكذلك ضبط 3 اعتداءات كبيرة على الخطوط الرئيسية في إربد لتعبئة وبيع الصهاريج بطريقة مخالفة.


وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه "ضمن الجهود المتواصلة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وبإسناد من مديرية الأمن العام – مركز أمن الحسينية وقوات الدرك بضبط وإزالة الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط لري مزارع وتزويد استراحة ومعامل طوب في الهاشمية والحسينية في محافظة معان وتصويب الوضع وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة".

 

وفي إربد، نفذت كوادر الرقابة الداخلية التابعة للوزارة، "حملة أخرى للكشف على الخطوط الرئيسية في مناطق تعاني نقص في كميات المياه وتبين وجود 3 اعتداءات كبيرة تمثلت بسحب خطوط لتعبئة صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة حيث تم إزالتها وإعداد الضبوطات بالواقعة".


وأشادت الوزارة بـ"وعي وتعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات الرسمية والشعبية والأهلية في المملكة لإنجاح هذه الحملة"، مؤكدة أن "الاعتداء على أي من مصادر المياه هو جريمة يجب تكاتف جميع الجهود لوقفها".

 




 

 


 

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