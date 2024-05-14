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الثلاثاء، 14-05-2024 01:42 م

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية

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الوكيل الإخباري - أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الثلاثاء، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبد الله في منطقة أبو سيدو بلواء الأغوار الشمالية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

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وقال السلطة في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى، ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع شرطة غرب اربد والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمرارا لحملتها الهادفة إلى وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة وتقليل الفاقد، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.


وأضافت، إن الحملة أسفرت عن إزالة "برابيش" بأقطار وأطوال مختلفة تستخدم لسحب المياه بطريقة غير مشروعة لري وحدات زراعية لها أجهزة ري، بالإضافة إلى أراض خارج المشروع الزراعي، مشيرة إلى أنه ستتخذ الإجراءات الإدارية القانونية بحق المخالفين حسب الأصول.

 




 

 


 

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