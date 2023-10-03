إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالشونة الجديدة

الوكيل الاخباري-

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أزالت سلطة وادي الأردن، الثلاثاء، اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الشونة الجديدة، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.وقالت السلطة، في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.وأضافت أن الحملة التي شملت منطقة مثلث الشونة الجديدة ولغاية الكرامة، أسفرت عن إزالة "برابيش" بأقطار مختلفة عدد 10 ومواسير مدفونة أسفل طريق القناة، إضافة إلى مصادرة مضخة تعود لوحدات زراعية شرق القناة ليس لها حقوق مائية، وتم عمل ضبط مشترك حسب الأصول.