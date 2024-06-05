إزالة اعتداء بسحب المياه من قناة الملك عبدالله في منطقة الكرامة

الوكيل الإخباري - أزالت سلطة وادي الأردن اعتداءً على مضخة رقم 99 وحاجز رقم 35 في منطقة الكرامة، والمتمثل بسحب المياه من قناة الملك عبدالله بطريقة غير مشروعة لري وحدات زراعية من القناة مباشرة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين حسب الأصول.

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ووفق بيان وزارة المياه والري، نفذت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، من خلال إدارة مصادر المياه للأغوار الشمالية والوسطى/ مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية ومديرية المشاغل الشمالية ومديرية الإسناد والصرف الجوفي، بالتنسيق مع مرتبات الأمن العام، اليوم الأربعاء، حملات لإزالة اعتداءات جديدة على قناة الملك عبدالله.



وتأتي هذه الحملات تنفيذا لبرامج أعمال سلطة وادي الأردن لتقليل الفاقد والحد من استخدامات مياه القناة بطرق غير مشروعة وإيصال المياه للوحدات الزراعية بعدالة.