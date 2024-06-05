الأربعاء 05-06-2024
الوكيل الاخباري
 

إزالة اعتداء بسحب المياه من قناة الملك عبدالله في منطقة الكرامة

الأردن والإمارات يدينان سماح الحكومة الإسرائيلية لما يسمى بمسيرة الأعلام في القدس

مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج الـ33 من الجناح العسكري بجامعة مؤتة

شكر وتقدير للخدمات الطبية الملكية وللنطاسي البارع العقيد رازي ابو عنزه الحياصات وفريقه الطبي

استنفار إسرائيلي كبير بالقدس

بايدن: زعماء العالم خائفون من فوز ترامب بالرئاسة

واشنطن تستبعد تحقيق إسرائيل النصر الكامل

العمري ناطقاً إعلامياً باسم وزارة التربية

حزب الله يعلن استهداف إحدى منصات القبة الحديدية

تربية الجيزة تعقد الملتقى الجغرافي الثاني

الأربعاء، 05-06-2024 05:44 م

إزالة اعتداء بسحب المياه من قناة الملك عبدالله في منطقة الكرامة

WhatsApp-Image-2024-06-05-at-2.56.34-PM-868x1157


الوكيل الإخباري - أزالت سلطة وادي الأردن اعتداءً على مضخة رقم 99 وحاجز رقم 35 في منطقة الكرامة، والمتمثل بسحب المياه من قناة الملك عبدالله بطريقة غير مشروعة لري وحدات زراعية من القناة مباشرة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين حسب الأصول.

اضافة اعلان


ووفق بيان وزارة المياه والري، نفذت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، من خلال إدارة مصادر المياه للأغوار الشمالية والوسطى/ مديرية تشغيل وصيانة الشونة الجنوبية ومديرية المشاغل الشمالية ومديرية الإسناد والصرف الجوفي، بالتنسيق مع مرتبات الأمن العام، اليوم الأربعاء، حملات لإزالة اعتداءات جديدة على قناة الملك عبدالله.


وتأتي هذه الحملات تنفيذا لبرامج أعمال سلطة وادي الأردن لتقليل الفاقد والحد من استخدامات مياه القناة بطرق غير مشروعة وإيصال المياه للوحدات الزراعية بعدالة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
666075c8922c1

الأردن والإمارات يدينان سماح الحكومة الإسرائيلية لما يسمى بمسيرة الأعلام في القدس

GPUIstWXAAAuLP3-1735x1157

مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج الـ33 من الجناح العسكري بجامعة مؤتة

1717595783592

التربية تودع بعثة الحج من المعلمين والعاملين فيها

1717592852215

إعلان هام من الأمن العام بشأن ترخيص المركبات

1717592852215

المياه تتسلم آليات ومعدات من الوكالة الألمانية

وزارة التربية والتعليم

العمري ناطقاً إعلامياً باسم وزارة التربية

أخبار متعلقة
1717592852215

المياه تتسلم آليات ومعدات من الوكالة الألمانية

63853120863064485746

الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية

WhatsApp Image 2024-05-28 at 11.59.47 AM

أبو السعود يستضيف وفدا من وزارة الموارد المائية العراقية

1716798173183

رسائل توعوية للمحافظة على المياه في نهائيات الدوري الأردني للمحترفين

WhatsApp Image 2024-05-20 at 10.10.46 AM

15 مليون دينار لتعزيز كفاءة أنظمة التزويد المائي في الفحيص وماحص

WhatsApp Image 2024-05-16 at 11.19.34 AM

المياه تطلق حملة القرار - بإيدك