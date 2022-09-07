الأربعاء 07-09-2022
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الأربعاء، 07-09-2022 03:00 م

إزالة اعتداء كبير على خط ناقل مياه الديسي بالقطرانة - صور

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه أن وحدة الرقابة الداخلية والطواقم الفنية وفرق الصيانة التابعة لها ضبط اعتداء كبير على خط ناقل مياه الديسي في منطقة القطرانة بمرافقة أمنية من كوادر مديرية شرطة الكرك.

و بالتفاصيل بينت الوزارة أن الاعتداء تم إزالته صباح اليوم الأربعاء بهدف تعبئة صهاريج مياه مخالفة بقطر (3) أنش لكل اعتداء.

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وتواصل الوزارة/ سلطة المياه جهودها مع الجهات الأمنية المختصة لضبط الفاعلين، حيث تم إصلاح الخط والهواية المعتدى عليها لضمان إصلاح الخط وإعادة الأمور الى نصابها.



 




 

 


 

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