إزالة اعتداء كبير على خط ناقل مياه الديسي بالقطرانة - صور

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه أن وحدة الرقابة الداخلية والطواقم الفنية وفرق الصيانة التابعة لها ضبط اعتداء كبير على خط ناقل مياه الديسي في منطقة القطرانة بمرافقة أمنية من كوادر مديرية شرطة الكرك.



و بالتفاصيل بينت الوزارة أن الاعتداء تم إزالته صباح اليوم الأربعاء بهدف تعبئة صهاريج مياه مخالفة بقطر (3) أنش لكل اعتداء.

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وتواصل الوزارة/ سلطة المياه جهودها مع الجهات الأمنية المختصة لضبط الفاعلين، حيث تم إصلاح الخط والهواية المعتدى عليها لضمان إصلاح الخط وإعادة الأمور الى نصابها.





