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الأحد، 05-03-2023 10:27 م

إزالة تجمع للكثبان الرملية عن طريق وادي عربة

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إن كوادرها تعاملت بالتعاون مع مديرية الأمن العام، مساء اليوم الأحد، مع تجمع للكثبان الرملية ناتج عن الأجواء المغبرة التي تشهدها المنطقة على طريق وادي عربة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تمت إزالة العوائق كافة وتثبيت الآليات والكوادر بالموقع ليصار إلى التعامل مع أي ملاحظة بشكل فوري.

ودعت المواطنين سالكي الطرق الخارجية خصوصا في المناطق الجنوبية والبادية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتأني تزامنا مع الأجواء المغبرة التي تشهدها معظم المناطق.

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