إزالة 460 يافطة ولوحة انتخابية مخالفة في عمّان

الوكيل الإخباري - تعاملت أمانة عمّان الكبرى مع 460 مخالفة متعلقة بالدعاية الانتخابية حتى الآن، بحسب الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة.

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وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الأمانة أزالت اليافطات واللوحات الدعائية المخالفة حفاظا على السلامة العامة.

وأشار إلى إزالة يافطات ولوحات دعائية من على الجسور والأنفاق وكذلك عن الأرصفة وذلك لإعاقتها حركة المشاة، إلى جانب إزالة اللوحات التي تحجب رؤية السائقين عن الشواخص المرورية.





ودعا الرحامنة إلى ضرورة التقيّد بتعليمات الدعاية الانتخابية والانتباه إلى معايير السلامة العامة في نشر اليافطات واللوحات، والتأكد من تثبيتها بشكل صحيح لمنع تطايرها أو تاثرها بالرياح أو الأمطار.وبدأت مرحلة الدعاية الانتخابية، قبل نحو أسبوعين، بالتزامن مع بدء مرحلة الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.وتزينت الشوارع الرئيسية والميادين في العاصمة عمّان ومختلف محافظات ومناطق المملكة بلافتات الدعاية الانتخابية ويافطات المرشحين الذين سجلوا رسميا طلبات ترشحهم لدى الهيئة المستقلة للانتخاب.