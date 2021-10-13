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الأربعاء، 13-10-2021 10:54 م

إزالة 6 كغم شعر من بطن فتاة في مستشفى البشير

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعامل قسم الجراحة العامة في مستشفى البشير مع حالة مرضية نادرة تسمى Trichophagia أو هوس أكل الشعر.

ويذكر ان الفتاة راجعت طوارئ مستشفى البشير حيث كانت تعاني من امساك شديد لمدة خمسة أيام وصعوبة في البلع وهبوط في الوزن بما يقارب ٣٠ كغم خلال السنة الماضية إضافة الى تعرضها لحالة من التوتر النفسي الشديد نتج عنه اكل كميات كبيرة من الشعر  .

 وبعد إجراء الصور الشعاعية والفحوصات اللازمة تبين وجود كتلة كبيرة من الشعر في الجهاز الهضمي والمعدة أدت الى اغلاق كلي للمجرى الهضمي مما استدعى التدخل الجراحي وإجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح لاستخراج الكمية الموجودة.

 وبحسب الأطباء فقد قدر وزن كتلة الشعر بعد إخراجها بـ ٦ كغم .

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