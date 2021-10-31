الأحد 31-10-2021
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الأحد، 31-10-2021 09:02 ص

إزدحامات مرورية خانقة في شوارع عمان

أزمة سير في أحد شوارع عمان - ( تصوير_ أمجد الطويل)


الوكيل الاخباري- شهدت معظم الطرق الخارجية ومداخل العاصمة عمان، إزدحامات مرورية خانقة، صباح اليوم الأحد، مع بداية دوام الأسبوع.

وقامت إدارة السير بتحويل السير القادم من عمان باتجاه الزرقاء إلى تحويلة محاذية للطريق الرئيسي بطول 700 متر تبدأ بعد جسر الجندي باتجاه "جسر شارع عمان التنموي (جسر الـ 100).

وضبطت الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة 209 كلم بالساعة على طريق الازرق – الزرقاء حفاظا على سلامة سائقها أولا ومستخدمي الطريق، كما تم ضبط 25 مركبة ارتكبت مخالفة المسير بعكس اتجاه السير ضمن اختصاص محافظة الزرقاء، حفاظا على سلامة سائقها أولا ومستخدمي الطريق، حيث تم اجراء المقتضى القانوني اللازم بحق السائقين .

ودعت إدارة السير المركزية، المواطنين للتأكد من جاهزية مركباتهم قبل بدء حملة الشتاء لتفقد المركبات اعتبارا من صباح يوم غد ، كما جددت دعوتها الى الالتزام بقانون السير وترك مسافة امان بين المركبات تجنبا لوقوع الحوادث نتيجة الظروف الاستثنائية التى تشهدها بعض مناطق المملكة .

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