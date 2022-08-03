الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

النواب يقر معدل قانون ضريبة المبيعات

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 896 مليون دينار الكترونياً خلال تموز الماضي

الأعلى للسكان: زواج الأطفال من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي

الكويت: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

5 من أصل 9 أشخاص توفوا بكورونا الأسبوع الماضي غير مطعمين

الحكومة تسعى لـلوصول إلى 713 خدمة رقمية بنهاية 2023

الأمن ينشر فيديو لاحباط محاولة سرقة في عمان

هيئة الطيران: لا يوجد رحلات حالياً بين الأردن والصين

خبير نفطي يكشف ما نحتاج اليه لخفض أسعار المحروقات في الأردن

"5" رفعات على أسعار المحروقات منذ بداية 2022

الأربعاء، 03-08-2022 10:22 ص

إزدحام مروري بعد تدهور مركبة بعد جسر الأمير هاشم

image


الوكيل الإخباري - وقع حادث تدهور مركبة وانقلابها ما بعد جسر الأمير هاشم صعودا باتجاه نفق الرنتيسي (مبنى الشرطة النسائية) صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى انقلابها الى المسرب الأيسر وحدوث تباطؤ في حركة السير.

اضافة اعلان


وقالت ادارة السير، أنه يجري التعامل مع الحادث من قبل رجال السير بالموقع لسحب الحركة المرورية ورفع المركبة بأسرع وقت ممكن.


وأفاد التقرير المروري اليومي على إذاعة الأمن العام، بوقوع حادث تدهور مركبة شحن كبيرة "قلاب" على الطريق الخلفي باتجاه العقبة، ونتج عن الحادث إصابتين متوسطتين، مشيرا الى أن الحادث أدى لاعاقة جزء من المسرب باتجاه العقبة فيما يجري العمل على إزالة الأثر المروري حاليا وفتح الحركة بالكامل أمام سير المركبات.


ورجح مندوب غرفة عمليات السير أن يكون سبب الحادث عدم انتباه السائق أو انشغاله بالهاتف النقال او زيادة السرعة المقررة.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62ea4169947ef

الأعلى للسكان: زواج الأطفال من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي

كورونا-وفيات

5 من أصل 9 أشخاص توفوا بكورونا الأسبوع الماضي غير مطعمين

62ea2cfacc11d

الحكومة تسعى لـلوصول إلى 713 خدمة رقمية بنهاية 2023

بببببب

الأمن ينشر فيديو لاحباط محاولة سرقة في عمان

طيران 2

هيئة الطيران: لا يوجد رحلات حالياً بين الأردن والصين

main_image62c6a3e5f0d97

الزراعة: 1.6 مليون دينار مبالغ متوقعة من الحيازات الوهمية

أخبار متعلقة
f91fe8a6-مديرية-الأمن-العام

الأمن العام يحذر: منشورات مزوّرة تحمل شعار المديرية

الأمن العام

الامن العام : ضبط شقيقين أطلقا النار خلال مشاجرة في الهاشمي

3202298151168116951

تحويلات وإغلاقات مرورية في الكرك

م

مدير الأمن العام ينقل تحيات الملك للمرتبات ويشاركهم أداء صلاة العيد

١

الحواتمة يوعز بتقديم أضحية باسم كل شهيد من شهدائها

1

تحويلات مرورية بسبب حادث سير مروع بعمان - صور