إزدحام مروري بعد تدهور مركبة بعد جسر الأمير هاشم

الوكيل الإخباري - وقع حادث تدهور مركبة وانقلابها ما بعد جسر الأمير هاشم صعودا باتجاه نفق الرنتيسي (مبنى الشرطة النسائية) صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى انقلابها الى المسرب الأيسر وحدوث تباطؤ في حركة السير.



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وقالت ادارة السير، أنه يجري التعامل مع الحادث من قبل رجال السير بالموقع لسحب الحركة المرورية ورفع المركبة بأسرع وقت ممكن.



وأفاد التقرير المروري اليومي على إذاعة الأمن العام، بوقوع حادث تدهور مركبة شحن كبيرة "قلاب" على الطريق الخلفي باتجاه العقبة، ونتج عن الحادث إصابتين متوسطتين، مشيرا الى أن الحادث أدى لاعاقة جزء من المسرب باتجاه العقبة فيما يجري العمل على إزالة الأثر المروري حاليا وفتح الحركة بالكامل أمام سير المركبات.



ورجح مندوب غرفة عمليات السير أن يكون سبب الحادث عدم انتباه السائق أو انشغاله بالهاتف النقال او زيادة السرعة المقررة.