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الخميس، 04-03-2021 04:55 م

إسناد تهمة الشروع والتدخل بالقتل لشخصين في إربد

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - اسند مدعي عام إربد، اليوم الخميس، تهمتي "الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص والتدخل بالشروع بالقتل" لشخصين اعتديا بالطعن على شخصين من الجالية الصينية وقرر توقيف كل منهما 15 يوما على ذمة القضية.
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وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، أمس الاربعاء، إنه ورد بلاغا لمديرية شرطة إربد أمس حول تعرض شخصين من الجنسية الآسيوية للاعتداء بواسطة أداة حادة من قبل شخصين مجهولين في مدينة إربد، حيث اسعفا للمستشفى.

وأضاف، أنه تم التحرك للمكان ومسح المنطقة وجمع المعلومات التي افضت إلى تحديد هوية شخصين مشتبه بهما والقي القبض عليهما بزمن قياسي وعثر بحوزتهما على أداة حادة وجرى التحقيق معهما وإحالتهما للجهات القضائية المختصة.

بترا

 




 

 


 

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