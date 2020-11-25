إسناد 9 تهم في أولى جلسات قضية فتى الزرقاء

الوكيل الإخباري - تعقد محكمة أمن الدولة في هذه الأثناء، أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء، ويبلغ عدد المتهمين في القضية 17 متهما بالاشتراك، وعدد الشهود نحو 26 شاهدا.

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وتعقد الجلسة برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري الدكتور المقدم موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والمقدم القاضي العسكري عامر الهلسة.



ووجهت المحكمة 9 تهم للمتهمين في القضية وهي:



1- جناية القيام بعمل إرهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك.

2- جناية تشكيل عصابة أشرار.

3- جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك.

4- جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك.

5- جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه.

6- جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة المجني عليه.

7- جنحة مقاومة رجال الأمن العام.

8- جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة.

9- جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.





