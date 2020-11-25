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الأربعاء، 25-11-2020 10:27 ص

إسناد 9 تهم في أولى جلسات قضية فتى الزرقاء

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الصورة أرشيفية


الوكيل الإخباري - تعقد محكمة أمن الدولة في هذه الأثناء،  أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء، ويبلغ عدد المتهمين في القضية 17  متهما بالاشتراك، وعدد الشهود نحو  26 شاهدا.

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وتعقد الجلسة برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري الدكتور المقدم موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والمقدم القاضي العسكري عامر الهلسة.


ووجهت المحكمة 9 تهم للمتهمين في القضية وهي:


1- جناية القيام بعمل إرهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك.
2-   جناية تشكيل عصابة أشرار.
3- جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك.
4- جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك.
5-   جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه.
6- جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة المجني عليه.
7- جنحة مقاومة رجال الأمن العام.
8- جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة.
9- جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.


 




 

 


 

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