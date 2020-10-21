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الأربعاء، 21-10-2020 03:18 م

إشادة بقرار تخفيض أيام الحظر الشامل

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الوكيل الإخباري - أشاد نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة بقرار الحكومة تخفيض أيام الحظر الشامل وحصرها بيوم الجمعة حتى نهاية العام الحالي.

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وأكد في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن قطاع التخليص ونقل البضائع يحتاج إلى المزيد من الدعم واستثنائه من الحظر الشامل حتى يتمكن من مواصلة عمله والإنتاج بالشكل المطلوب دون أي تعطيل.


وبين أن فرض الحظر الشامل يربك أعمال قطاع التخليص على البضائع في جميع المراكز الجمركية البرية والبحرية والجوية، ويعيق تنقل وحركة العاملين فيه.


وشدد على ضرورة أن تعيد الجهات المعنية النظر جديا بقرار الحظر، والعمل على الغائه نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي ينتج عنها الحظر حتى أيام الجمع لأن طبيعة أعمال شركات التخليص تتطلب الذهاب إلى اعماله بالمراكز عند ورود الشحنة، ولا نستطيع تحديد وقتها كون الدوام 24 ساعة وطيلة أيام العام.


ونبه إلى أن الكثير من أنواع البضائع لا تحتمل التأخير مثل اللحوم والمواشي والمواد الغذائية التي تحتاج إلى ظروف تخزين خاصة يمكن أن تتضرر ويتضرر مستوردوها جراء فرض الحظر الشامل وبقائها في الحاويات والشاحنات لمدد طويلة، وهناك مواد أولية للانتاج ما ينعكس سلبا على عملية الاستيراد والصناعه والصادرات الأردنية بشكل كبير.


 




 

 


 

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