إشادة واسعة من مجلس الشيوخ الأمريكي بدور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

الوكيل الإخباري -

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اختتم جلالة الملك عبدالله الثاني اجتماعاته في مجلس الشيوخ، الأربعاء، في العاصمة الأميركية، بلقاء قيادات المجلس التي تمثل الحزبين الديمقراطي والجمهوريوبحث جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، سبل تطوير الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة، فضلا عن آخر التطورات في المنطقةوأعرب جلالته عن تقديره لدعم الولايات المتحدة للأردن على مر السنين وفي شتى القطاعات، خاصة الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى مجالات الأمن والدفاعوجرى استعراض الآثار الاقتصادية لجائحة "كورونا" على الأردن، والإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من تداعياتهاوتناول اللقاء العبء الذي يتحمله الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وسط انخفاض حاد في الدعم الدولي من الدول المانحة، حيث تمت إلى الآن تغطية حوالي 8% فقط من احتياجات الأردن لهذا العام لاستضافة اللاجئينوفي معرض حديثه عن المستجدات في الشرق الأوسط، أشاد جلالته بدعم الولايات المتحدة لحل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقيةوحذر جلالة الملك من نشوب العنف مجددا في غياب التقدم على الأرض تجاه إعادة إطلاق عملية السلام، مثمنا قرار الولايات المتحدة بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)من جانبهما، أشاد كل من زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل بعمق وأهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن، ودور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقةوحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك، وسفيرة الأردن في واشنطنوسيواصل جلالته اجتماعاته في الكونغرس الخميس، بلقاء رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إضافة إلى أبرز لجان المجلس