الأحد 04-04-2021
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الأحد، 04-04-2021 06:57 م

إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (365) حالة، فيما غادرت (376) حالة.
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3253) حالة.

وتالياً القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 50%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 65%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 44%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 26%

 




 

 


 

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