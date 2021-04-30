إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

الوكيل الاخباري –

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أعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، (132) حالة، فيما غادرت (193) حالة.ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1357) حالة.وحول إشغال المستشفيات وقدرتها الاستيعابية حسب الأقاليم فقد توزعت كما يلي:إقليم الشمالنسبة إشغال أسرّة العزل: 23%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 27%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 15%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 19%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%