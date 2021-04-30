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الجمعة، 30-04-2021 09:18 م

إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

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الوكيل الاخباري – أعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، (132) حالة، فيما غادرت (193) حالة.
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1357) حالة.

وحول إشغال المستشفيات وقدرتها الاستيعابية حسب الأقاليم فقد توزعت كما يلي:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 23%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 27%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 19%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

 




 

 


 

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