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الثلاثاء، 11-05-2021 04:14 م

إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

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الوكيل الاخباري  – أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات في الأقاليم، اليوم الثلاثاء ، والمشغولة لمصابي فيروس كورونا.
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 17%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 17%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 34%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 8%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 14%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 11%

 




 

 


 

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