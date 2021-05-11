إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

الوكيل الاخباري –

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أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات في الأقاليم، اليوم الثلاثاء ، والمشغولة لمصابي فيروس كورونا.ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:إقليم الشمالنسبة إشغال أسرّة العزل: 17%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 17%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 34%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 15%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 8%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 14%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 11%