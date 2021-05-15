إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

الوكيل الاخباري –
أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات في الأقاليم، اليوم السبت، والمشغولة لمصابي فيروس كورونا.اضافة اعلان
ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 29%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 13%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 5%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 13%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%