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إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

السبت، 15-05-2021 09:24 م

إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

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الوكيل الاخباري – أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات في الأقاليم، اليوم السبت، والمشغولة لمصابي فيروس كورونا.
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 29%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 13%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 5%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 13%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%

 




 

 


 

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