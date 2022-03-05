السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

انطلاق رحلة سياحية تابعة لبرنامج أردننا جنة في الكرك

العواد لـ"الوكيل": لا مبررات لرفع أسعار الزيوت والحبوب.. و"حرب أوكرانيا" شمّاعة لجشع بعض التجار

جولة محادثات ثالثة بين روسيا وأوكرانيا

السعودية ترفع الاجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا

إدارة الأزمات تحذر من منخفض الاحد

الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": معيقات عديدة تحول دون وصول أردنيين إلى المعابر الحدودية في أوكرانيا - تفاصيل

مديرية الأمن تحذر من أجواء خماسينية وغبار كثيف على الطرق الخارجية

صندوق النقد: تداعيات اقتصادية عالمية خطيرة للحرب في أوكرانيا

حوارية بعنوان أثر التطور التكنولوجي والصناعي على التوازن البيئي بإربد

أوكرانيا تطالب العالم بوقف شراء النفط الروسي

السبت، 05-03-2022 09:21 م

إشهار كتابي الحديث الأخير وحكايات حريص لعامر طهبوب

wwwww


الوكيل الاخباري - أقيم مساء اليوم السبت، حفل إشهار كتابي "الحديث الأخير"، و"حكايات حريص"، للروائي والإعلامي عامر طهبوب، في المركز الثقافي الملكي، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبرعاية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة.

وأكد الروابدة خلال الحفل أن هوية الأردن تبرز في المواقف الجدية والمفصلية، حيث الوطن لكلّ أبنائه لا يُقصي ولا يستثني، والجميع شركاء في الوطن محبّين له، لكن الدور الأساسي يقع على عاتق المثقفين الذين يصنعون ضمير الأمة لتكون قادرة على الوصول إلى أهدافها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

انطلاق رحلة سياحية تابعة لبرنامج أردننا جنة في الكرك

الزيوت-المهدرجة1 (1)

العواد لـ"الوكيل": لا مبررات لرفع أسعار الزيوت والحبوب.. و"حرب أوكرانيا" شمّاعة لجشع بعض التجار

2202227135740552225287

إدارة الأزمات تحذر من منخفض الاحد

000_323X3EV

الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": معيقات عديدة تحول دون وصول أردنيين إلى المعابر الحدودية في أوكرانيا - تفاصيل

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

مديرية الأمن تحذر من أجواء خماسينية وغبار كثيف على الطرق الخارجية

320225202528443266181

حوارية بعنوان أثر التطور التكنولوجي والصناعي على التوازن البيئي بإربد

أخبار متعلقة
2202215164351354196894

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الطوباسي والدباس

مبنى رئاسة الوزراء

مجلس الوزراء يقرر إحالات وإنهاء خدمات موظفين - أسماء

220221323439389465753

أمسية شعرية في الرصيفة بمناسبة عيد ميلاد الملك الـ 60

220221511158426850394

إطلاق الحملة الوطنية للترويج لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات

1120217201525137866462

مركز زها الثقافي في الطفيلة ينظم مهرجانا للأطفال

220228222624944710655

أمسية شعرية بعنوان الرمثا في عيون الشعراء