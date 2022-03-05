إشهار كتابي الحديث الأخير وحكايات حريص لعامر طهبوب

الوكيل الاخباري - أقيم مساء اليوم السبت، حفل إشهار كتابي "الحديث الأخير"، و"حكايات حريص"، للروائي والإعلامي عامر طهبوب، في المركز الثقافي الملكي، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وبرعاية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة.



وأكد الروابدة خلال الحفل أن هوية الأردن تبرز في المواقف الجدية والمفصلية، حيث الوطن لكلّ أبنائه لا يُقصي ولا يستثني، والجميع شركاء في الوطن محبّين له، لكن الدور الأساسي يقع على عاتق المثقفين الذين يصنعون ضمير الأمة لتكون قادرة على الوصول إلى أهدافها.

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