إشهار كتاب "قرأت لك عن جلدك أيها الإنسان" في اربد

الوكيل الاخباري- نظمت مبادرة "اربد تقرأ" وجمعية عالم المعرفة في قاعة بلدية اربد الكبرى مساء أمس السبت، حفلا لإشهار وتوقيع كتاب بعنوان "قرأت لك عن جلدك أيها الإنسان"، للكاتب الأديب محمد طعاني، بحضور فعاليات ثقافية وأكاديمية مميزة.

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واشتمل الحفل الذي أدار مفرداته الدكتور هاني عبيدات، على قراءات وتعريف بمضامين ومناهج البحث في الكتاب، شارك فيها كل من الأديب محمود علاونة، الأديبة جينا صالح ولانا الخطيب، بالإضافة إلى قراءات شعرية متنوعة للشاعر محمود المقابلة.



وبين الطعاني، أن الكتاب اشتمل على تعريف الجلد كأحد أعضاء الجسم البشري المهمة ودوره في الحفاظ على الأجهزة المنضوية تحته، مشيرا إلى ما يعتري الجلد من آثار وإصابات وأمراض ناتجة عن أمراض باطنية مخفية، وهو المرآة التي تعكس ما خفي من علل داخل الجسم.