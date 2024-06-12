إشهار كتاب قرية الطيبة في الكرك بين الزمان والمكان لمحمد البطوش

الوكيل الاخباري- أشهر الكاتب محمد رجا البطوش، مساء أمس الثلاثاء، بدائرة المكتبة الوطنية في عمان، كتابه التوثيقي "قرية الطيبة في الكرك "خنزيرة سابقا" بين الزمان والمكان"، بحضور مجموعة من المثقفين والأكاديميين.

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ويحكي الكتاب التوثيقي الصادر في 186 صفحة من القطع المتوسط، قصة القرية الوادعة بين سهول مدينة الكرك جنوب الأردن، ويسرد قصص وبطولات رجالاتها.



وشارك في حفل الإشهار الذي أداره الكاتب محمد السواعير، وزير الثقافة السابق الدكتور خالد الكركي، والمؤرخ الدكتور علي محافظة، والباحث بكر خازر المجالي.



وقال الكركي، إن الجهد المبذول لتوثيق تاريخ قرية الطيبة في الكرك، يعد إضافة لملف الكتابة الوطنية حول جغرافيا الوطن وتاريخه وأهله، وملاحظة الحركة الإنسانية لأهلنا الذين شكلوا أنماطاً من النشاط الاقتصادي والثقافي والعسكري، وأسسوا لأنفسهم جداراً يحمي البلدة الطيبة وجوارها.



وأضاف: "قرية الطيبة كما رسم ملامحها المؤلف، هي في موقع كريم عند أهل الوطن، ويشكلون صورة من الحكمة والصبر والوفاء والكرم، كما هي الصورة عند إخوانهم عبر سهول الوطن وجباله وبيوته وسيوفه".