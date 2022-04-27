"إشهار" مؤشر كفاءة لتقييم الجامعات

الوكيل الإخباري - أعلن مركز مؤشر الأداء، اليوم الأربعاء، عن إشهار مؤشر "كفاءة" والخاص بتقييم الجامعات، وفق الرئيس التنفيذي للمركز المهندس معاذ المبيضين.

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وأكد المبيضين، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أهمية هذا المؤشر من خلال وضع معايير تدفع الى المنافسة المستندة للمخرجات التعليمية، ورفع سوية الأداء، مشيرا الى أن "مؤشر الأداء" مركز متخصص ذا خبرة بقياس الأداء وتقييمه، ويهتم برصد جودة مخرجات الجامعات.



من جهتها، أوضحت المديرة العامة للاستراتيجية والابتكار بالمركز حنان باقي، ان المؤشر تم تطويره على ايدى خبراء وأساتذة جامعيين ذوي خبرة في مجال التقييم من أجل تحسين جودة وأداء التعليم، مشيرة الى أن المؤشر سيكون متاحا لجميع الجامعات الأردنية وجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأشارت باقي الى أن المؤشر يتكون من 43 معيارا فرعيا ضمن 10 محاور رئيسية تمثل البحث العلمي وحجم النشر واعداد الباحثين، والاستقرار المالي وكفاءة الإنفاق، وتطوير وتحديث الخطط الدراسية والبرامج، وتقييم أداء القيادات الأكاديمية والإدارية، وإدماج التعلم الإلكتروني، وسياسات بناء السمعة والثقة، والجودة والتميز والإبتكار، ونسبة الطلاب لأعداد المدرسين، والمسؤولية المجتمعية، والتطوير الوظيفي وبناء القدرات.



يُذكر أن مركز مؤشر الأداء هو مركز مستقل يعنى بقياس الأداء، تأسس عام 2019 ومقره عمان.

