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الإثنين، 20-06-2022 01:02 م

إشهار مجموعة أبجدية قلب للشاعرة رند الرفاعي في المكتبة الوطنية

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الوكيل الاخباري- احتفت المكتبة الوطنية، أمس، بإشهار المجموعة الشعرية الأولى للشاعرة رند الرفاعي، "أبجدية قلب"، الصادرة بدعم من وزارة الثقافة عن دار ورد الأردنية للنشر.

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وقال الشاعر والناقد نزار اللبدي، في قراءة نقدية للمجموعة، إن الرفاعي تؤكد أن الشعر ما زال موجودًا ويزهر، مشيرًا إلى عدد من المقاطع التي التقطها في المجموعة وتحمل في ثناياها شعرًا مثمرا.


الروائي والشاعر أحمد أبو سليم، بدوره، قدّم قراءة اعتمدت على المدرسة الألسنية في قراءة المجموعة، متوقفا أمام عنوانها "أبجدية قلب" وعلاقته الوثيقة بالنص ودلالاته، والتعبير المكثف الذي اعتمدته قصائد المجموعة.


وأدار الحفل الشاعر صلاح أبولاوي، الذي أوضح أن الشاعرة الرفاعي تكتب القصيدة العامودية، وقصيدة التفعيلة، والومضة، كما تعمل على مخطوط روائي، مقدما نبذة عن الشاعرة وكتابها الذي جمع بين ثناياه اثنين وعشرين قصيدة.


وقرأت الشاعرة عددا من قصائدها "هي الأيام"، و"ذكرى خيبة" و"حرك دماك" "قدر هواه"، مزجت فيها بين نبرة الحزن وتباريح الوجد، وقسوة الأيام.


وصاحب الإلقاء المؤلف الموسيقي وعازف الجيتار، خالد توفيق، ليقدم صوتا خافتا أشبه بصوت خرير الماء على أوتار جيتاره ناسب القصائد الهادئة، بلا صخب، قبل أن تقوم الشاعرة بتوقيع عدد من نسخ مجموعتها للحضور.


واشتملت مجموعة الرفاعي، إلى جانب القصائد العاطفية، على ابتهالات كقصيدة "مولاي"، وقصائد قدمت قضايا مجتمعية كانتقاد المجتمع الجندري في قصيدة "حرّك دماك".

 




 

 


 

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