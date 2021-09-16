الوكيل الاخباري - أقيم في المركز الثقافي الملكي مساء الأربعاء، حفل إشهار مذكرات رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري "الحقيقة البيضاء"، بحضور وزراء ونواب وأعيان، ومسؤولين في الدولة.



وتؤرخ مذكرات المصري لفترة زمنية في غاية الأهمية للأردن، وتجربة عبرت عهدي المملكة الثالثة والرابعة منذ أن كان المصري موظفاً في البنك المركزي الأردني، وصولا إلى تنقله بين رئاسة الحكومة عام 1991 ورئاسته لمجلس النواب لعام 1993 - 1994 ورئاسته مجلس الأعيان 2009 - 20013 ومرافقته للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال لثلاثة عقود تقريباً، ومن ثم معايشته فترة جلالة الملك عبد الله الثاني في المملكة الرابعة.

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