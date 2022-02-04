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الجمعة، 04-02-2022 06:00 م

إصابات كورونا الأسبوعية في الأردن ترتفع 90 %

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الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الإصابات الاسبوعية بفيروس كورونا التي سجلت في الاردن خلال الاسبوع الوبائي الحالي بنسبة 90% ، و بمعدل 112412 إصابة.

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ووفقا لأرقام وزارة الصحة، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي الحالي 112 ألف إصابة، مع انتهائه الجمعة، في الوقت الذي يمر به الأردن بموجة رابعة من انتشار الفيروس.


وبلغ عدد إصابات الأسبوع الوبائي الماضي 59085، وبالتالي ارتفعت إصابات الأسبوع الوبائي الحالي 90.25%.


وبلغت نسبة الفحوص الإيجابية في الأسبوع الوبائي الحالي 27.68%، أما عدد الوفيات بلغ 131 وفاة بين المصابين بالفيروس.


وسجل اليوم الجمعة حصيلة قياسية في عدد الإصابات -بواقع 21386 إصابة. 

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