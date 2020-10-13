إصابات كورونا بين موظفي الكهرباء الوطنية وإغلاق مكاتبها

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أعلنت شركة الكهرباء الوطنية بدء تطبيق البروتوكول الخاص بالتعامل مع حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)وتشمل اجراءات التعقيم واجراء الفحوصات لموظفيها بعد اكتشاف عدد من الإصابات بين العاملين في الشركة.وقال مدير عام الشركة المهندس امجد الرواشدة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن الشركة اغلقت مكاتبها الرئيسية أمام المراجعين احترازيا لحين الانتهاء من اجراءات التعقيم وفحص المخالطين التي تتم بالتعاون مع لجان التقصي الوبائي، مؤكدا التزام الشركة بالإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات والمنصوص عليها في البروتوكول المعتمد للحد من انتشار فيروس كورونا.واكد التزام الشركة بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام مع الحفاظ على استمرارية العمل وضمان ديمومة النظام الكهربائي .وقال الرواشدة إن الشركة تستقبل معاملات المراجعين عن بُعد وبشكل الكتروني من خلال موقعها الالكتروني وذلك التزاما بالبروتوكول الخاص بالتعامل مع الفيروس وحفاظا على صحة المواطنين والعاملين وسلامتهم.