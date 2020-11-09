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الإثنين، 09-11-2020 05:05 م

إصابات كورونا ترتفع مجددا بالاردن

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الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (5665) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (3147) في محافظة العاصمة عمّان.
- (631) في محافظة الزرقاء.
- (581) في محافظة إربد، منها (144) في الرمثا.
- (279) في محافظة الكرك.
- (231) في محافظة جرش.
- (186) في محافظة العقبة
- (172) في محافظة معان، منها (42) في البترا.
- (170) في محافظة البلقاء.
- (89) في محافظة الطفيلة. 
- (79) في محافظة المفرق.
- (66) في محافظة مأدبا.
- (34) في محافظة عجلون.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (114,986) حالة.
- سُجّلت (62) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,295) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (271) حالة، فيما غادرت (225) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,999) حالة، منهم (411) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (27,689) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,068,376) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (20,5%).


إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

 




 

 


 

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