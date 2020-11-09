إصابات كورونا ترتفع مجددا بالاردن

الوكيل الاخباري -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (5665) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:- (3147) في محافظة العاصمة عمّان.- (631) في محافظة الزرقاء.- (581) في محافظة إربد، منها (144) في الرمثا.- (279) في محافظة الكرك.- (231) في محافظة جرش.- (186) في محافظة العقبة- (172) في محافظة معان، منها (42) في البترا.- (170) في محافظة البلقاء.- (89) في محافظة الطفيلة.- (79) في محافظة المفرق.- (66) في محافظة مأدبا.- (34) في محافظة عجلون.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (114,986) حالة.- سُجّلت (62) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,295) حالة.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (271) حالة، فيما غادرت (225) حالة. المستشفيات بعد شفائها.- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,999) حالة، منهم (411) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.- تمّ إجراء (27,689) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,068,376) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (20,5%).إجراءات أخرى:• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).