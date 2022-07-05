إصابة العشرات بتسمم غذائي في الزرقاء.. والصحة تحقق

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف مدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبدالفتاح أنه تم التعامل مع عشرات الحالات اشتبه بتعرضها لتسمم غذائي بعد تناولها الطعام في أحد المطاعم الشعبية بمدينة الزرقاء.

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وقال عبدالفتاح لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحالات التي أسعفت إلى المستشفيات عانت من المغص والإسهال والألم في منطقة البطن.



وأضاف أنه تم إجراء اللازم للمصابين وإسعافهم وخروجهم في نفس اللحظة، مؤكدا عدم وجود أي حالات في المستشفيات.



وأشار عبدالفتاح إلى أن الجهات الرقابية والصحية في المحافظة أغلقت المطعم بالشمع الأحمر تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هكذا حالات.

وبيّن أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء قامت بأخذ عينات لفحصها للوقوف على أسباب التسمم.