إصابة بتدهور مركبة على طريق اربد - عمان

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

قال الملازم زياد الشرمان من غرفة عمليات ادارة الدوريات الخارجية أنه تم صباح اليوم الاثنين، التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق إربد - عمان، نتج عنه إصابة متوسطة، تم نقلها الى مستشفى الملك المؤسس.وأشار الشرمان، خلال التقرير المروري الصباحي، عبر اذاعة الأمن العام، إلى أن تم التعامل مع مركبة معطلة قبل جسر ابو صياح باتجاه الزرقاء، وتم ازالة العائق وعائدة الحركة لطبيعتها.وقال إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع حادث قبل جامعة الزرقاء الخاصة باتجاه المفرق، ونتج عن الحادث إصابتين، وحادث آخر على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب ونتج عن الحادث 5 إصابات متوسطة.وبين ان الحركة المرورية شهدت نشاطا خلال الصباح من المحافظات باتجاه العاصمة عمان.