إصابة ثانية بكورونا لموظف في بلدية الخالدية

الوكيل الاخباري- أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجرتها فرق الاستقصاء الوبائي في المفرق لـ 40 موظفا في بلدية الخالدية، اليوم الأحد، إصابة موظف ثان بفيروس كورونا ما تطلب عزله في منزله وفقا لرئيسها فرج العزازمة.

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وقال العزازمة، اليوم الأحد، إن أحد الموظفين أصيب يوم الأربعاء الماضي بفيروس كورونا وتم اليوم تسجيل إصابة أخرى جديدة ما استدعى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية .



وأكد العزازمة أن البلدية ستستقبل المراجعين وتقوم بكافة أعمالها وتقدم الخدمات، خصوصا ما يتعلق بالبيئة يوم غد الاثنين، لافتا إلى أن كوادر البلدية نفذت حملة تعقيم للبلدية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة ومنع انتشار المرض في المنطقة.



المصدر: بترا



